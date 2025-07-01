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15:41, 1 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о значении полного контроля над ЛНР

Депутат Журова: Контроль над ЛНР важен для переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России берут под контроль уже свои территории, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала сообщение главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника о том, что российские военные взяли под контроль всю территорию республики.

«Мы уже освобождаем свои территории. Они в любом случае входят в состав Российской Федерации. Поэтому для нас это важно. Также это важно для переговорного процесса», — отметила Журова.

Ранее Пасечник сообщил, что два дня назад ему пришел доклад о том, что территория ЛНР взята под контроль на 100 процентов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что положение российских войск в республике достаточно надежно. Вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернут контроль над какой-то частью территорий, минимальна, добавил он.

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