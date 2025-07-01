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17:52, 1 июля 2025Россия

Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

RT: Отец изнасилованного в детском лагере мальчика участвует в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Отец изнасилованного в детском лагере Красноярского края 10-летнего мальчика участвует в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно RT.

«У нас папа на СВО. [Сын] рассказал тренеру о случившемся, но он просто отвел его обратно в комнату, где находились его обидчики», — рассказала агентству мать пострадавшего мальчика.

Произошедшее в детском лагере россиянка назвала «дедовщиной». По ее словам, сын смог пожаловаться на происходящее только спустя несколько суток так как по распорядку учреждения телефоны детям выдают раз в четыре дня. «Сначала тренер все отрицал и говорил мне, что [сын] все придумал. Но после экспертизы просто молчит», — вспомнила женщина.

Россиянка рассказала, что также общалась с родителями подростков, которые надругались над ее сыном, но получила неоднозначные реакции.

С ее слов, отец одного из обидчиков якобы отбывал наказание за изнасилование и в беседе с ней заявил, что «ничего страшного в этом нет». Мать другого подростка в кабинете следователя просто сидела и играла в телефон, спокойно заявив, что «ее сыну нет 14 лет и ему ничего не будет».

«На связь вышла только мама одного из подростков. Извинилась и сказала, что готовы принять всю тяжесть наказания», — добавила россиянка. Она также уточнила, что у сына диагностировали повреждение прямой кишки, он замкнулся и плохо спит по ночам. Сейчас с мальчиком работают психологи.

Ранее сообщалось, что группа подростков обездвижили ребенка силой, после чего стянули штаны и стали засовывать бутылку из-под минеральной воды. После этого ребенка регулярно били, чтобы тот никому ничего не рассказывал, а потом снова повторили издевательства.

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