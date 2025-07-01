Посол Азербайджана прибыл в МИД России

Посол Азербайджана прибыл в МИД РФ

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев прибыл в МИД России, куда был вызван после задержания российских журналистов в Баку. Об этом сообщает РИА Новости

«Мустафаев прибыл в здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов"», — пишет агентство.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и заявили о проведении операции. Позже стало известно о задержании российских силовиков, якобы работавших в информагентстве под прикрытием.