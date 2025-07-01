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09:31, 1 июля 2025Бывший СССР

Посол Азербайджана прибыл в МИД России

Посол Азербайджана прибыл в МИД РФ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев прибыл в МИД России, куда был вызван после задержания российских журналистов в Баку. Об этом сообщает РИА Новости

«Мустафаев прибыл в здание МИД России, куда был вызван в связи с "недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов"», — пишет агентство.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и заявили о проведении операции. Позже стало известно о задержании российских силовиков, якобы работавших в информагентстве под прикрытием.

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