Признанием в любви испортили стенды в честь 80-летия Победы в российском городе

Вандалы признанием в любви испортили стенды в честь 80-летия Победы в Петербурге

Вандалы признанием в любви испортили стенды в честь 80-летия Победы на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, текст был нанесен черной краской прямо на плакаты, посвященные Великой Отечественной войне. Горожане обратились в полицию.

Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, пишет 78.ru.

До этого сообщалось, что в Тольятти подростки посреди парка Победы спели украинский гимн. Свои действия несовершеннолетние россияне фиксировали на видео.

Кадрами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело