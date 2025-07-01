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12:51, 1 июля 2025Россия

Признанием в любви испортили стенды в честь 80-летия Победы в российском городе

Вандалы признанием в любви испортили стенды в честь 80-летия Победы в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Вандалы признанием в любви испортили стенды в честь 80-летия Победы на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, текст был нанесен черной краской прямо на плакаты, посвященные Великой Отечественной войне. Горожане обратились в полицию.

Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, пишет 78.ru.

До этого сообщалось, что в Тольятти подростки посреди парка Победы спели украинский гимн. Свои действия несовершеннолетние россияне фиксировали на видео.

Кадрами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело

ЖЗЛ
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