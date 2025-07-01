Раков-каннибалов из Австралии начали выводить в России

Раков-каннибалов гигантских размеров начали выводить в Ростовской области

Раков-каннибалов необычных размеров и с гигантскими клешнями начали выводить в Ростовской области. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые пояснили, что налаживают новое перспективное дело для юга России — выращивание австралийского красноклешневого и длиннопалого рака. В то же время они добавили, что это довольно сложная работа из-за особенностей их обитания в живой природе.

Поясняется, что ракообразные — специфический объект выращивания из-за высокого уровня каннибализма и уязвимости во время линек. Помимо этого, они очень требовательны к корму и качеству воды.

На данный момент специалисты культивируют ракообразных в небольшом количестве. При этом они продолжают искать оптимальные варианты для успешного увеличения производства.

Ранее в том же Азово-Черноморском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии захотели выращивать гигантские пресноводные креветки Розенберга, в основном обитающие в юго-восточной части Азии. Идею они подкрепили мыслью о том, что в России постоянно растет спрос на данный вид ракообразных.