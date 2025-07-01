Раньше времени начавший праздновать победу в сете Бублик вылетел на старте Уимблдона

Теннисист Бублик проиграл Муньяру и вылетел на старте Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик вылетел на старте Уимблдона 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В первом круге спортсмен проиграл испанцу Хауме Муньяру со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7, 2:6. При этом во втором сете Бублик при счете 5:2 в свою пользу решил, что уже выиграл, и присел на скамейку. Встреча продолжалась 3 часа и 24 минуты.

22 июня Бублик выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия). В финале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

Бублик является 45-й ракеткой мира. На его счету пять побед на турнирах ATP.