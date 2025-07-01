Россиянам показали «чешское минное поле» в Курской области

В Курской области нашли десятки противотанковых мин чешского производства

Десятки мин иностранного производства нашли в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Автор канал показал «чешское минное поле» — так он назвал серию фотографий, на которых запечатлены десятки обнаруженных в приграничных районах мин. Речь идет о минах PT Mi-U, которые производит один из военных заводов Чехии.

Заряд мины представляет собой смесь тротила и гексогена. Эта особенность позволяет усилить силу воздействия, оказываемого на бронетехнику, отмечает канал.

Тем временем в Курской области отчитались о разминировании региона. По данным местных властей, с августа 2024 года, когда в приграничную зону зашли украинские подразделения, было обезврежено свыше восьми тысяч боеприпасов.