В российском регионе уничтожили почти восемь тысяч боеприпасов

В Курской области с августа 2024 года обезвредили свыше 8 тысяч боеприпасов

В Курской области с августа 2024 года обезвредили почти восьми тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По информации ведомства, специалисты уже обследовали 165 гектаров территории приграничного региона России. Основные работы они ведут в полях, жилом секторе и лесах.

«Чтобы обезопасить личный состав, обезвреживание зачастую проводится дистанционным способом: методом подрыва на месте», — уточнили в ведомстве.

Ранее разминирование Курской области показали на видео. На нем продемонстрировали подготовку к подрыву боеприпаса, найденного на территории населенного пункта. На снятых беспилотником кадрах виден мощный взрыв, произведенный саперами. Также они подорвали несколько боеприпасов меньшей мощности.

По состоянию на конец июня в Курской области разминировано 44 населенных пункта и 53 тысячи гектаров. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, разминирование завершится к концу года.