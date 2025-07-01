Жители Башкирии заметили стадо косуль в селе Зубово Уфимского района

Россияне неожиданно заметили стадо диких животных в одном российском регионе. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Очевидцы сняли на камеру пять косуль, игриво прыгающих по траве вдоль деревьев. Жители Башкирии заметили четвероногих вдоль трассы напротив села Зубово Уфимского района. Как только проезжающая мимо машина остановилась возле животных, они резво разбежались в разные стороны.

Ранее в июне в российскую деревню неожиданно прибежал «Бэмби». Отмечалось, что внезапно появившегося косуленка попыталась приютить местная семья Галимзяновых.