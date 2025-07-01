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21:07, 1 июля 2025Моя страна

Россияне неожиданно заметили стадо диких животных в одном российском регионе

Жители Башкирии заметили стадо косуль в селе Зубово Уфимского района
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Россияне неожиданно заметили стадо диких животных в одном российском регионе. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Очевидцы сняли на камеру пять косуль, игриво прыгающих по траве вдоль деревьев. Жители Башкирии заметили четвероногих вдоль трассы напротив села Зубово Уфимского района. Как только проезжающая мимо машина остановилась возле животных, они резво разбежались в разные стороны.

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