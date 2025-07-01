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18:28, 1 июля 2025Спорт

Российская шахматистка-чемпионка выступит в мужском турнире

Шахматистка Александра Горячкина выступит в мужском турнире Grand Swiss-2025
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская шахматистка Александра Горячкина выступит в мужском турнире Grand Swiss 2025 года. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Спортсменка запросила уайлд-кард на участие в мужском турнире вместо женского.

Мужской и женский турниры пройдут с 3 по 16 сентября в Самарканде. Шахматисты, занявшие первое и второе места, получат возможность выступить на мужском и женском турнирах претендентов 2026 года.

В 2023 году трехкратная чемпионка России Горячкина выиграла Кубок мира. В финале турнира, который проходил в азербайджанском Баку, она оказалась сильнее болгарки Нургюл Салимовой.

ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2026 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.

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