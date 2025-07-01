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09:05, 1 июля 2025Наука и техника

Скорость пикирования на цель российской «Герани-3» узнали

Эксперт Леонков: «Герань-3» пикирует на цель на скорости от 400 километров в час
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский дрон «Герань-3» пикирует на цель на скорости более 400 километров в час. Об этом ТАСС узнал от военного эксперта Алексея Леонкова.

«Эти кадры мы можем часто наблюдать в видео, которые выкладываются в средства массовой информации, видно, как "Герани" резко изменяют профиль полета и высокоточно попадают в цель», — сказал специалист.

Эксперт заметил, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) используют две версии дрона-камикадзе — «Герань-2» с поршневым двигателем и «Герань-3» с реактивным силовым аппаратом.

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Ранее генерал-майор в отставке Владимир Попов заметил, что массовое применение российских дронов-камикадзе «Герань-3» с реактивными двигателями может перегрузить систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Также в июне издание «Военное обозрение» сообщило, что ВС России в ходе СВО применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3».

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