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14:09, 1 июля 2025Из жизни

Тигр проник в дом и уснул в комнате рядом с 11-летней девочкой

В Индии тигр уснул в доме рядом с 11-летней девочкой и не выходил 12 часов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В штате Джаркханд, Индия, тигр проник в дом фермера и не выходил из него 12 часов. Об этом сообщает Times of India.

По словам фермера Пурана Махто, он не успел проснуться, как к нему забежала его старшая дочь и рассказала о незваном госте. Тигр уснул в комнате рядом с 11-летней дочерью родственника Махто. Мужчине пришлось очень тихо пробраться в спальню, разбудить девочку и вывести ее в коридор, закрыв ей рот.

После Махто собрал двух дочерей и юную родственницу в своей комнате. В этот момент тигр проник в третью спальню. Испугавшись за родных, Махто вышел с ними на улицу и вызвал спасателей. Они установили ловушки вокруг его дома и открыли дверь. Тигр попался в клетку, и его на время усыпили.

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Выяснилось, что хищнику пять лет. Предполагается, что этот тот же тигр, которого замечают с января в окрестностях штата Джаркханд. Его обследуют и выпустят на волю с ошейником.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на двоих мужчин, которые попытались сделать с ним селфи. После этого хищник скрылся в лесу.

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