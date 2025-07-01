В Азербайджане арестовали задержанных по подозрению в наркоторговле россиян

Суд Азербайджана арестовал задержанных по подозрению в наркоторговле россиян

Сабаильский районный суд Азербайджана арестовал задержанных по подозрению в наркоторговле россиян. Об этом сообщает азербайджанское издание Minval в Telegram.

Как сообщается, двум гражданам России, задержанным по делу о якобы транзите наркотических средств из Ирана, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения по данному уголовному делу для еще шестерых россиян.

Днем 1 июля азербайджанское агентство Report заявило о задержании россиян по подозрению в наркоторговле. Официальные ресурсы МВД Азербайджана не публиковали сообщения по поводу настоящего задержания.

На лицах задержанных в Азербайджане россиян также оказались замечены следы побоев. Издание опубликовало фото задержанных граждан России из зала заседаний Сабаильского районного суда.

