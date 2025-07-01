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13:28, 1 июля 2025Наука и техника

В организме найден «выключатель» регенерации тканей

Science: Ретиноевая кислота возрождает утраченные способности тканей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Duarte / Getty Images

Ученые из Пекина включили спящий ген, после чего у мышей начала восстанавливаться поврежденная ушная ткань. Исследование, опубликованное в Science, показало: при активации одного регуляторного элемента запускается процесс, схожий с регенерацией у саламандр и кроликов, — с восстановлением хрящей, кожи, волосяных фолликулов и нервов.

Ключевую роль играет вещество под названием ретиноевая кислота, синтезируемая ферментом Aldh1a2. У регенерирующих животных (например, кроликов) оно накапливается в тканях перед восстановлением. У обычных лабораторных мышей фермент практически не активен — но при добавлении ретиноевой кислоты рост тканей запускается даже у них. Также был создан трансгенный штамм мышей с кроличьим генетическим «усилителем» AE1 — он повышает выработку нужного фермента и запускает частичную регенерацию.

Результаты демонстрируют: утраченные механизмы восстановления тканей могут быть «включены» снова. Это открывает перспективы для регенеративной медицины — от лечения ран без рубцов до восстановления нервов, кожи и хрящей.

Ранее исследователи из Швейцарии нашли способ обезвредить аутоантитела, блокирующие иммунный ответ на вирусы. Новая технология использует синтетические молекулы-приманки, которые возвращают защитную функцию интерферонам, помогая организму снова бороться с инфекцией.

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