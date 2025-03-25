Разработан способ усиления защиты организма от вирусов

JEM: Молекулы-приманки восстанавливают иммунную защиту у людей

Швейцарские ученые предложили новый способ восстановления иммунной защиты у людей, уязвимых перед опасными вирусами, включая грипп и COVID-19. Исследование, проведенное командой из Университета Цюриха и опубликованное в Journal of Experimental Medicine (JEM), демонстрирует, как можно обезвредить аутоантитела, мешающие организму бороться с инфекцией.

Около 2-4 процентов пожилых людей имеют в крови аутоантитела, которые блокируют собственные интерфероны — белки, запускающие иммунную защиту. Из-за этого даже легкие вирусные инфекции могут протекать у них крайне тяжело. Команда из Университета Цюриха создала молекулы-приманки, которые «отвлекают» эти опасные антитела, не позволяя им мешать настоящим интерферонам.

Исследование проводилось на биоматериале пациентов с тяжелыми случаями COVID-19, госпитализированных в Университетскую клинику Цюриха. Сначала ученые выяснили, какие именно участки интерферонов «распознаются» аутоантителами, а затем создали по этим «отпечаткам» синтетические молекулы, которые способны безопасно блокировать патологическую реакцию.

Лабораторные испытания на клетках показали, что новая технология позволяет вернуть интерферонам их защитную функцию — иммунные клетки снова начинают эффективно бороться с вирусом. Кроме того, исследователи доказали, что созданные молекулы могут избирательно удалять вредные аутоантитела из крови, не затрагивая остальные элементы иммунной защиты.

Ученые называют открытие первым шагом к разработке персонализированной терапии, которая защитит миллионы людей от тяжелых осложнений вирусных инфекций.