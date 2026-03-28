Политик Филиппо посоветовал Франции вслед за США приостановить санкции против РФ

Франции следовало бы взять пример с США и приостановить санкции против России. Такую модель поведения в отношениях с Москвой Парижу посоветовал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его слова приводит РИА Новости.

По словам Филиппо, у страны «под рукой» есть все необходимые энергоресурсы, однако пользоваться ими из-за политики Евросоюза (ЕС) она не может.

«Но для этого нам нужно выйти из Евросоюза, потому что это решение зависит от Брюсселя — не от Парижа, а именно от ЕС», — заявил он. Филиппо отметил, что санкции против России приостановила и Республика Корея.

Ранее сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини захотел встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу нефтепровода «Дружба».