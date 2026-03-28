18:15, 28 марта 2026Мир

Президент Словакии Пеллегрини захотел встретиться с Зеленским по «Дружбе»
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Словакии Петер Пеллегрини захотел встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским лишь по вопросу нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Пеллегрини выразил готовность пойти на встречу с Зеленским, если это поможет возобновить подачу нефти по трубопроводу. В противном случае, по его словам, встреча будет бесполезна.

«Если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит и которая не решит никакой существующей сейчас проблемы, то такая встреча не имеет смысла», — заявил президент страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не оказывает давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась сильнее, чем здравый смысл.

    Последние новости

    Названа отказавшая Зеленскому в визите страна Ближнего Востока

    Россиянин доказал живучесть кроссоверов Chery

    Президент страны ЕС выразил готовность встретиться с Зеленским

    Зеленский высказался об участии ВСУ в войне на Ближнем Востоке

    Немцы потребовали вывода американских войск из Германии

    В российском регионе пассажиров поездов перевезут на автобусах из-за ливней

    Конфликт на встрече G7 объяснили нелюбовью США и Европы друг к другу

    Мощный удар трехтонной авиабомбой по цеху с бронетехникой ВСУ сняли на видео

    Канадский тренер назвал удивившие его в России вещи

    Участница тайского конкурса красоты лишилась зубов на сцене и попала на видео

    Все новости
