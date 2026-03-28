20:47, 28 марта 2026Спорт

Появились подробности о состоянии порезанной коньком на ледовом шоу чемпионки мира

Фигуристка Синицина заявила, что получила глубокий порез ноги коньком Кацалапова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина получила глубокий порез ноги коньком партнера Никиты Кацалапова во время ледового шоу Татьяны Навки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Фигуристка успокоила фанатов, сообщив, что врачи наложили ей четыре шва. «Все в порядке, правда! На видео все намного страшнее выглядит, много крови», — заявила спортсменка.

Муж и партнер фигуристки Никита Кацалапов порезал Синицину лезвием конька во время ледового шоу вечером 27 марта. После этого он взял жену на руки и понес ее с арены. В это время на лед сильно лилась кровь.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами Европы и мира. Также пара выиграла серебряные и бронзовые медали Олимпиады-2022 в личном зачете и командном турнире соответственно.

