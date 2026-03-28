Появились подробности о состоянии порезанной коньком на ледовом шоу чемпионки мира

Фигуристка Синицина заявила, что получила глубокий порез ноги коньком Кацалапова

Чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина получила глубокий порез ноги коньком партнера Никиты Кацалапова во время ледового шоу Татьяны Навки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Фигуристка успокоила фанатов, сообщив, что врачи наложили ей четыре шва. «Все в порядке, правда! На видео все намного страшнее выглядит, много крови», — заявила спортсменка.

Муж и партнер фигуристки Никита Кацалапов порезал Синицину лезвием конька во время ледового шоу вечером 27 марта. После этого он взял жену на руки и понес ее с арены. В это время на лед сильно лилась кровь.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами Европы и мира. Также пара выиграла серебряные и бронзовые медали Олимпиады-2022 в личном зачете и командном турнире соответственно.