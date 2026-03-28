В ВСУ прокомментировали плакаты с призывами к женщинам идти в армию

Сухопутные войска ВСУ: Никакой принудительной мобилизации женщин не проводится

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не проводят принудительной мобилизации женщин. Так глава Управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Андрей Подык прокомментировал плакаты с призывами к женщинам идти в армию, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Никакой принудительной мобилизации женщин не проводится. Нет оснований негативно трактовать информационную кампанию», — сказал он.

По словам Подыка, плакаты в разных городах Украины связаны с рекрутинговой кампанией, направленной на развитие беспилотных подразделений. Он подчеркнул, что присоединиться к армии — это добровольное желание женщин.

Ранее на Украине начали появляться уличные баннеры с агитацией за службу женщин в украинских войсках. На плакатах написано: «Защита Украины — это не женское дело?»