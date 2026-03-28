19:45, 28 марта 2026

Пиво отказались возвращать на российские стадионы

Минздрав РФ заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Минздрав России (РФ) заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы. Об этом «Спорт-Экспресс» сообщил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Свищев заявил, что запрет Минздрава делает инициативу маловероятной в ближайшее время. Он отметил, что ведомство расценивает продажу пива как фактор алкоголизации общества. Парламентарий недоумевает по поводу позиции Минздрава: болельщики на матчах выпивают максимум пару бокалов, а серьезное потребление алкоголя происходит вне стадионов.

Ранее о скором возвращении пива на стадионы заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев. По словам функционера, клубы лиги единогласно выступают за возвращение напитка в продажу.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.

