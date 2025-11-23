Спорт
11:01, 23 ноября 2025Спорт

Президент РПЛ рассказал о близости возвращения пива на стадионы

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о близости возвращения пива на стадионы. Его цитирует Sport24.

По словам функционера, клубы лиги единогласно выступают за возвращение напитка в продажу. Алаев отметил, что во время предыдущих обсуждений разногласия возникали уже в первом чтении, но сейчас ситуация изменилась. «Надеюсь, в следующем году пиво вернется на стадионы. Мы близки к этому», — сказал глава РПЛ.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.

15 ноября четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на информацию о возможном возобновлении продажи пива на стадионах. Он отметил, что положительно относится к подобному решению, так как пиво продается на аренах в большинстве стран мира.

