Четырехкратный олимпийский чемпион поддержал возвращение пива на стадионы

Чемпион ОИ Тихонов: Я за возвращение пива на стадионы, пусть выпивают

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на информацию о возможном возобновлении продажи пива на спортивных стадионах. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он отметил, что положительно относится к подобному решению. «Я объездил огромное количество стадионов по всему миру и нигде не видел запрета на напитки. Возможно, крепкое не купишь, а пиво везде продается. Я положительно отношусь к этому, пусть выпивают пиво», -— сказал Тихонов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах. Его могут принять до конца 2025 года.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы. По его мнению, это не связано со здоровым образом жизни и спортом.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.