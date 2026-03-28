ТАСС: На Украине признали, что глава Генштаба ВСУ не исполняет обязанности

На Украине признали, что глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов фактически не исполняет обязанности и переключился на взаимодействие со странами Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«После очередного отказа [президента Украины] Владимира Зеленского от мирного урегулирования (а сегодня он уже вновь требует ядерное оружие и членство в НАТО) Гнатов переключился на взаимодействие со странами Ближнего Востока», — передает агентство слова собеседника.

При этом источник уточнил, что на протяжении первых месяцев этого года Гнатов безостановочно принимал участие во всех встречах по урегулированию конфликта как с американскими чиновниками, так и представителями России.

Ранее российские силовики заявили, что командование ВСУ на липцовском направлении в Харьковской области бросают в бой солдат противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако отмечается, что украинские военнослужащие дезертируют.