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00:15, 1 июля 2025Наука и техника

В России начали испытания двигателя для УТС-800

СибНИА начал испытания двигателя ВК-800 для тренировочного самолета УТС-800
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени Чаплыгина начал испытания нового авиадвигателя ВК-800, который предназначен, в том числе, для учебно-тренировочных самолетов УТС-800 и многоцелевых «Байкал». Об этом институт сообщил в своем Telegram-канале.

«В СибНИА имени С. А. Чаплыгина успешно выполнены первые пробежки и подлеты летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, предназначенного для самолета ЛМС-901 "Байкал"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполняют для обеспечения сертификационных испытаний двигателя в составе летающей лаборатории. На следующем этапе специалисты проведут комплекс испытательных полетов для подтверждения безопасности и готовности к серийному производству.

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Помимо «Байкала» и УТС-800, новый силовой агрегат может получить российско-белорусский региональный самолет ЛМС-192 «Освей». Также ВК-800 планируют устанавливать на самолеты L-410 в рамках ремоторизации. Мощность двигателя варьируется от 807 до 877 лошадиных сил.

В феврале официальный представитель Уральского завода гражданской авиации сообщил, что Министерство обороны России получит еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800 в 2025 году.

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