Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:33, 1 июля 2025Наука и техника

В России сравнили F-16 ВСУ с истребителями Су-35

KP.RU: Российский истребитель Су-35С может сбить F-16 ВСУ, не выдав себя
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Истребитель F-16

Истребитель F-16. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские истребители Су-35С способны сбивать переданные Киеву F-16 Fighting Falcon, не выдавая себя. Возможности самолетов сравнили в публикации KP.RU.

Отмечается, что устаревшие F-16 не могут конкурировать с истребителями Су-35С поколения 4++, которые несут более совершенные радары и ракеты. «[Су-35С] могут обнаружить и уничтожить F-16 еще до того, как его пилот поймет, что где-то рядом есть российский самолет», — говорится в материале.

Также F-16 сложно использовать для поддержки наземных войск, поскольку ему придется работать в зоне действия систем противовоздушной обороны. В публикации подчеркнули, что в таком случае самолет можно потерять. По этой причине Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют F-16 для борьбы с дронами и ракетами.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В апреле издание Military Watch Magazine писало, что истребители F-16, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Они лишены современных компонентов, включая каналы передачи данных Link 16 и радиолокационные станции AN/ANG-83.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    Диетолог предупредила об опасности Анастасию Решетову после резкого похудения

    Обнаруженная женой переписка с другими женщинами едва не стоила россиянину жизни

    Трамп пообещал натравить на Маска «монстра, который съест»

    Второго пилота упавшего под Нижним Новгородом бомбардировщика нашли благодаря одной детали

    Турецкий курорт атаковали клещи

    Высмеявшая девочку-квадробера певица извинилась за оскорбление китайцев

    Школьница отравилась неизвестным веществом на отдыхе в детском лагере и не выжила

    Перечислены снижающие эффективность лекарств напитки

    «У преступления нет национальности». В Госдуме ответили на «всплеск недовольства» в Азербайджане из-за операции в Екатеринбурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости