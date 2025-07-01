В России указали на новую особенность атаковавших Ижевск тяжелых БПЛА «Лютый»

ВСУ атаковали Ижевск модернизированными БПЛА «Лютый» без шасси

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Ижевск модернизированными тяжелыми беспилотниками «Лютый». На новую особенность дронов указал Telegram-канал «Воевода Вещает».

Автор поста обратил внимание, что у беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использованных для налета на Удмуртию, отсутствуют шасси. По его мнению, при модернизации также была уменьшена эффективная площадь рассеивания и улучшена аэродинамика.

Кроме того, канал предположил, что запуск дронов мог проводиться с платформы.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что дроны типа «Лютый» попадают под действие всех систем противовоздушной обороны, которые есть на вооружении России. По его словам, дальность полета этих БПЛА составляет 700 километров с полезной нагрузкой в 10-15 килограммов.

Тяжелые украинские дроны типа «Лютый» атаковали Удмуртию 1 июля. Предположительно, целью ВСУ был электромеханический завод «Купол». В сети появилось фото с поврежденным зданием предприятия. Кроме того, опубликовано видео со спасающимися от падающего беспилотника горожанами и последующим взрывом, предположительно, недалеко от объекта.

Согласно официальным данным, жертвами атаки стали 3 человека, еще 35 пострадали.