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18:50, 1 июля 2025Россия

В России указали на новую особенность атаковавших Ижевск тяжелых БПЛА «Лютый»

ВСУ атаковали Ижевск модернизированными БПЛА «Лютый» без шасси
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Ижевск модернизированными тяжелыми беспилотниками «Лютый». На новую особенность дронов указал Telegram-канал «Воевода Вещает».

Автор поста обратил внимание, что у беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использованных для налета на Удмуртию, отсутствуют шасси. По его мнению, при модернизации также была уменьшена эффективная площадь рассеивания и улучшена аэродинамика.

Кроме того, канал предположил, что запуск дронов мог проводиться с платформы.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что дроны типа «Лютый» попадают под действие всех систем противовоздушной обороны, которые есть на вооружении России. По его словам, дальность полета этих БПЛА составляет 700 километров с полезной нагрузкой в 10-15 килограммов.

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30 июня 2025

Тяжелые украинские дроны типа «Лютый» атаковали Удмуртию 1 июля. Предположительно, целью ВСУ был электромеханический завод «Купол». В сети появилось фото с поврежденным зданием предприятия. Кроме того, опубликовано видео со спасающимися от падающего беспилотника горожанами и последующим взрывом, предположительно, недалеко от объекта.

Согласно официальным данным, жертвами атаки стали 3 человека, еще 35 пострадали.

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