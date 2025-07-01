В таксопарке под Москвой за ночь сгорели 13 автомобилей

В селе Акулово в таксопарке за ночь сгорели 13 автомобилей

В селе Акулово в Одинцовском городском округе Подмосковья в таксопарке за ночь сгорели 13 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители близлежащих домов рассказали, что слышали громкие хлопки. В региональном управлении МЧС пояснили, что площадь возгорания составила 104 квадратных метра.

На данный момент спасатели изучают сгоревшие машины, выяснили в «Осторожно, Москва». Причина пожара устанавливается.

До этого стало известно, что житель Екатеринбурга решил поиграть с огнем и случайно сжег восемь автомобилей и два гаража.

Еще раньше похожий случай зарегистрировали в Краснодаре — там пьяный мужчина случайно сжег пять автомобилей.