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14:41, 1 июля 2025Наука и техника

В зону СВО поступили плащи для маскировки бойцов

Партия плащей HiderX для маскировки бойцов в сумерках поступила в зону СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС / HiderX

Первая партия маскировочных плащей, способных скрыть бойцов в сумерки, поступила в зону проведения специальной военной операции (СВО) для апробации. Об этом сообщили в компании-разработчике HiderX, передает ТАСС.

В зону СВО отправили более 250 плащей обновленной конструкции. Они скрывают тепловую сигнатуру человека и обеспечивают визуальную маскировку. Новый цвет снижает видимость бойцов в сумерках, когда работают тепловизионные приборы и визуальные средства обнаружения.

«И если раньше цвет продукции был максимально приближен к коричневому, то теперь это графит. Причем, под словом "цвет" не подразумевается окрашивание ткани, так как любая краска не ложится на ткань из-за особенности обработки материала», — сообщили в компании.

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Там добавили, что в обновленном плаще человек смотрится как относительно естественный объект. Он не имеет неправильных форм, на которые может обратить внимание оператор дрона. В зависимости от размера изделие весит около 300 граммов.

В феврале стало известно, что в Красноярске разработали «плащ-невидимку» для бойцов, который незаметен для тепловизоров.

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