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19:03, 1 июля 2025Россия

«Власть ушла — жизнь уйдет». Жители Белгородской области пожаловались на анархию

Гладков сообщил об анархии в приграничном селе Белгородской области
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители одного из сел Грайворонского округа в Белгородской области пожаловались на анархию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

О каком именно селе идет речь, не уточняется. По словам чиновника, анархия началась после отселения администрации, за которой потянулись и жители. «И все, все село сразу стало уходить: "Отселяйте. Власть ушла — жизнь уйдет"», — сказал он.

Гладков отметил, что владелец одного из магазинов сказал ему: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия». После жалоб местных жителей ситуацию исправили, добавил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии инфекционного центра в Старом Осколе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии инфекционного центра в Старом Осколе.. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В мае стало известно об увольнении главы Грайворонского округа

В конце мая Гладков сообщил об увольнении главы Грайворонского округа Геннадия Бондарева. Причины ухода чиновника с поста не раскрывались.

В одном из своих постов в Telegram белгородский губернатор отметил, что решение Бондарева закрыть администрацию села «привело к ощущению брошенности у жителей».

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Ранее власти Белгородской области решили не восстанавливать дома уехавших за границу жителей

Белгородские власти предложили не заниматься восстановлением разрушенных из-за обстрелов домов граждан, покинувших Россию. Начинать ремонт их имущества решили после окончания специальной военной операции.

«Восстановлением имущества [уехавших за границу жителей], как движимого так и недвижимого, будем заниматься после окончания специальной военной операции в рамках действующего законодательства РФ и Белгородской области», — сказал Гладков.

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