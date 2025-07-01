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15:06, 1 июля 2025Спорт

Заболотный перешел в «Спартак»

Нападающий Заболотный перешел в «Спартак»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий Антон Заболотный перешел в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт с 34-летний футболистом заключен на один сезон. Он пополнил московскую команду в статусе свободного агента. В «Спартаке» отметили его способность забивать головой и в концовках матчей.

Предыдущим клубом Заболотного были подмосковные «Химки». В сезоне-2024/2025 он провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ЦСКА и ряд других российских клубов. В составе петербуржцев форвард стал чемпионом страны в сезоне-2018/2019.

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