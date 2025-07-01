Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

The Pattaya News: Пятеро россиян обокрали российского журналиста в Паттайе

Соотечественники связали и обокрали журналиста из России на миллионы рублей, угрожая ему пистолетом. Об этом стало известно изданию The Pattaya News.

По данным источника, инцидент произошел 26 июня, в Паттайе, Таиланд. Пятеро россиян похитили 26-летнего мужчину по имени Дэвид из гостиничного номера на Джомтьен Сои 14. Нападавшие держали его под дулом пистолета, накрыли ему голову черным мешком, заковали в наручники и избили.

Злоумышленники, среди которых оказался знакомый Дэвида, потребовали от мужчины перевести им около двух миллионов бат в биткоинах (4 миллиона рублей). Они также записали видео с угрозами и отправили его девушке журналиста Анне, требуя от нее часы бренда Rolex стоимостью около 1,4 миллиона рублей.

Девушка оставила часы в указанном месте в Бангкоке и записала на видео похитителя, который приехал за ними. Тем временем закованному в наручники россиянину удалось сбежать, он обратился за помощью в ближайшую кофейню.

Генерал-майор, командующий провинциальной полицией Чонбури, Тхаваттакиат Джиндакхуансанонг сообщил, что следователи установили личности пятерых подозреваемых. Полиция задержала Антона Локоткова, который отрицает свою вину, несмотря на записи с камер наблюдения, и знакомого потерпевшего, якобы заманившего его в ловушку. Расследование дела продолжается.

Ранее в Паттайе злоумышленники сбили с ног и ограбили 54-летнего россиянина. После задержания один из грабителей признался, что заподозрил туриста в неподобающем прикосновении к своей несовершеннолетней дочери.