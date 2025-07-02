Атомная подлодка «Омск» вернулась в пункт базирования

Атомная подводная лодка «Омск» ТОФ вернулась в пункт базирования

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Омск» вернулась в пункт базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке после выполнения задач в море. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«В Камчатском крае в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота состоялась торжественная встреча атомного подводного ракетного крейсера "Омск", вернувшегося после успешного выполнения поставленных задач в зоне ответственности флота», — говорится в сообщении.

Командующий подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач. Он подчеркнул, что экипаж продемонстрировал профессионализм и высокую боеготовность, а техника подтвердила свою надежность.

АПЛ проекта 949А «Антей» спустили на воду в 1993 году, а в 1994-м подводный крейсер вошел в состав Военно-морского флота России. Корабли этого проекта несут сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 комплекса «Гранит».

В апреле стало известно, что АПЛ «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» Тихоокеанского флота в ходе планового учения в Тихом океане применила крылатую ракету «Калибр».