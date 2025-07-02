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17:48, 2 июля 2025Россия

Экс-сотрудница спецслужб вытащила ветерана КГБ из вспыхнувшей в центре Москвы машины

Mash: В загоревшейся в Москве машине находился ветеран советского КГБ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал Mash

В машине, загоревшейся в Старопименовском переулке в центре Москвы, находился 80-летний ветеран Комитета государственной безопасности (КГБ) Советского Союза. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, пенсионера вытащила из автомобиля дочь, также являющаяся экс-сотрудницей спецслужб, которая и является владелицей машины. По словам россиянки, в июне она заправляла в транспортном средстве кондиционер и меняла сигнализацию.

Ранее стало известно, что в качестве основной версии происшествия рассматривается неисправность проводки в автомобиле Nissan. Как рассказала владелица машины, во время парковки из-под капота вдруг пошел дым. В результате начавшийся пожар перекинулся на соседний Ford.

Сообщения о сгоревших в центре Москвы машинах появились вечером 2 июля. По словам очевидцев, они слышали несколько взрывов. В сети также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно сгоревший дотла легковой автомобиль, от которого остался только кузов, а также вторую машину с сильно поврежденной передней частью.

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