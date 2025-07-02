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12:45, 2 июля 2025Мир

Кремль ответил на вопрос о переговорах Путина с другими западными лидерами

Песков: Запросов от Британии и Германии на телефонный разговор пока не было
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Власти Великобритании и Германии пока не направляли российской стороне запросы на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«От Германии и от Британии запросов не было», — отметил представитель Кремля.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, разговор двух лидеров состоялся по инициативе французской стороны. Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, удары США по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

По итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Уточняется, что лидеры России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.

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