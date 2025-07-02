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11:43, 2 июля 2025Ценности

Молодежь обругали в сети из-за нарядов для третьей мировой войны

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @avery.sr1 / TikTok

Молодежь принялась выбирать наряды для предполагаемой третьей мировой войны и подверглась критике в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Инфлюэнсеры публикуют ролики, в которых в шуточной форме демонстрируют подготовку к предполагаемому военному конфликту, в том числе выбирая наряды для третьей мировой. Так, некоторые позировали в камуфляжной одежде, а другие предпочитали предметы гардероба в цвете хаки.

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В июне глава МИД России Сергей Лавров высказался о начале третьей мировой войны. «Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отметил дипломат.

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