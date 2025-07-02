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11:37, 2 июля 2025Россия

На российском вокзале пятилетнего ребенка затянуло в досмотровый аппарат

В Петербурге ребенка затянуло в досмотровый аппарат на Московском вокзале
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Санкт-Петербурге пятилетнего ребенка затянуло в досмотровый аппарат на Московском вокзале. Об этом стало известно 78.ru.

Россиянка проходила досмотр и не заметила, как ее сын засунул руку в аппарат. Кисть мальчика зажало между лентой и металлическим роликом. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Медики провели рентгенологический осмотр и установили, что у ребенка нет переломов. Ему диагностировали ушиб и гематому локтя и правого плеча соответственно. В больнице ребенку все равно наложили гипс и отправили лечиться домой.

До этого сообщалось, что в Москве четырехлетняя девочка получила перелом и вывих ноги на эскалаторе на станции «Таганская» в метро.

Еще раньше в Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро на станции «Пролетарская» и упала замертво.

ЖЗЛ
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