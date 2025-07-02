ТАСС: Украинцы стали отказываться от поддержки ради сохранения мира

Жители Украины стали отказываться от поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ), все чаще высказывая мысль о сохранении мира «любой ценой». К такому выводу пришли в российских силовых структурах при мониторинге социальных медиа, сообщает ТАСС.

Как пояснил собеседник агентства, в украинском обществе уже давно царят подобные настроения. Иногда они могут быть вызваны и с более жесткими комментариями украинцев по отношению к собственным военным о том, что срок окончания войны зависит от того, какое количество «вэсэушников будет уничтожено». При этом авторы не только проживают на Украине, но и непосредственно связаны с правительством, подчеркнул источник.

Одним из примером, иллюстрирующим эти высказывания, стало активное обсуждение в украинских чатах комментариев малоизвестного пользователя соцсети Х, где девушка заявила, что больше не хочет поддерживать ВСУ. Ее желание связано со скорейшим урегулированием конфликта мирным путем.

Ранее стало известно о ненависти украинских солдат к Зеленскому. Об этом заявил польский писатель, посещавший страну с визитом. Не так давно сообщалось о бунтах украинцев против сотрудников военкоматов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об активном сопротивлении в рядах граждан.