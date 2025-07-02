Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:02, 2 июля 2025Бывший СССР

На Украине начали отказываться от поддержки ВСУ

ТАСС: Украинцы стали отказываться от поддержки ради сохранения мира
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Жители Украины стали отказываться от поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ), все чаще высказывая мысль о сохранении мира «любой ценой». К такому выводу пришли в российских силовых структурах при мониторинге социальных медиа, сообщает ТАСС.

Как пояснил собеседник агентства, в украинском обществе уже давно царят подобные настроения. Иногда они могут быть вызваны и с более жесткими комментариями украинцев по отношению к собственным военным о том, что срок окончания войны зависит от того, какое количество «вэсэушников будет уничтожено». При этом авторы не только проживают на Украине, но и непосредственно связаны с правительством, подчеркнул источник.

Одним из примером, иллюстрирующим эти высказывания, стало активное обсуждение в украинских чатах комментариев малоизвестного пользователя соцсети Х, где девушка заявила, что больше не хочет поддерживать ВСУ. Ее желание связано со скорейшим урегулированием конфликта мирным путем.

Ранее стало известно о ненависти украинских солдат к Зеленскому. Об этом заявил польский писатель, посещавший страну с визитом. Не так давно сообщалось о бунтах украинцев против сотрудников военкоматов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об активном сопротивлении в рядах граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    В США назвали главное преимущество танка «Армата»

    Стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет из США

    В Совфеде обратились с предупреждением к диаспорам

    Российского призера Олимпиады дисквалифицировали за допинг

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили

    В России прокомментировали ликвидацию командира 110-й бригады ВСУ

    Метеоролог рассказал о сроках возвращения летней погоды в Москву

    Звезда «Короля и Шута» рассказал о совмещении съемок с работой дворником

    На Украине начали отказываться от поддержки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости