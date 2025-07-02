Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:07, 2 июля 2025Бывший СССР

На Украине начались пожары после атаки «Гераней»

В Харькове и Кривом Роге начались пожары после прилета «Гераней»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украину атаковали российские ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

По его данным, прилеты дронов зафиксированы в Харькове и Днепропетровской области, предположительно, в районе Кривого Рога. После этого начались пожары. Информация о разрушениях не поступала.

В конце июня эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что к осени Россия сможет каждые сутки запускать по Украине 400-500 «Гераней».

Незадолго до этого российские военкоры писали, что границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников. В небе было одновременно зафиксировано более сотни дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    Доктор Мясников рассказал о полетах во сне

    В Госдуме ответили на обвинения спецпосланника Трампа в адрес России

    Мэр швейцарского города резко раскритиковала украинских беженцев

    В российском регионе отразили атаку БПЛА ВСУ

    Число пострадавших от атаки ВСУ в Ижевске выросло

    Россиянам назвали срок появления безопасных арбузов

    Турист описал отдых на российских курортах фразой «вечный фоновый мат»

    В России предложили отмечать День ветеранов боевых действий в июле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости