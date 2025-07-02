Найден способ победить врожденную глухоту

Nat Med: Генотерапия помогла восстановить слух людям с мутацией гена OTOF

Генотерапия впервые помогла восстановить слух людям с врожденной глухотой — и эффект оказался почти мгновенным. Как сообщается в журнале Nature Medicine, уже через месяц после инъекции пациенты начали различать звуки, а спустя полгода уровень слышимости улучшился с 106 до 52 децибел.

В исследовании участвовали 10 человек в возрасте от 1 до 24 лет, у всех была редкая генетическая мутация в гене OTOF, нарушающая выработку белка, отвечающего за передачу звукового сигнала от уха к мозгу. Ученые использовали модифицированный вирус, чтобы доставить работающую копию гена прямо во внутреннее ухо.

Лучше всего терапия сработала у детей: одна семилетняя девочка полностью восстановила слух и уже через четыре месяца начала свободно разговаривать. Однако и взрослые показали устойчивое улучшение. Побочные эффекты были минимальны, серьезных осложнений не зафиксировано. Следующая цель ученых — лечение нарушений слуха, связанных с другими генами, такими как GJB2 и TMC1.

Ранее ученые показали, что потеря слуха и нарушения сна тесно взаимосвязаны — и не только статистически, но и биологически. Оказалось, плохой сон может ускорять снижение слуха, а тугоухость, в свою очередь, нарушает сон, усиливая воспаления и стресс.