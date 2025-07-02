Daily Mail: Опьянение после одного бокала вина оказалось первым симптомом рака

Нетипичная реакция на алкоголь оказалась первым симптомом смертельно опасного заболевания у Саймона Боулера. Его историю опубликовало Daily Mail.

Проживающий в Великобритании 50-летний тренер по теннису заметил, что стать пьянеть после одного бокала вина, хотя раньше мог легко выпить бутылку без последствий. Через неделю у него на шее появилась шишка. Также мужчина стал замечать головокружение и нечеткость зрения по вечерам.

Когда с этими симптомами Боулер пошел в больницу, ему сделали УЗИ и биопсию шишки, которая оказалась вторичной опухолью меланомы — одной из разновидностей рака кожи. Врачи удалили ее, а также первичную опухоль, но спустя девять месяцев болезнь вернулась.

Британец рассказал, что вновь стал замечать ухудшение зрения и на этот раз опухоли действительно нашли в мозге. Ему назначили курс лучевой терапии, но после первого сеанса из-за сильных побочных эффектов лечение пришлось остановить. Мужчину положили в больницу, где давали высокие дозы стероидов. «Это привело к серьезному повреждению нервов ног и рук. Я чувствовал себя оцепеневшим, разбитым. Как будто меня сбил грузовик», — признался мужчина.

По словам Боулера, сейчас он восстанавливает силы, так как его ноги и правая рука по-прежнему плохо слушаются. Тем временем врачи разрабатывают новую тактику терапии, чтобы продолжить лечить рак.

Ранее жительница США Бриттни Ларджент рассказала, что первым симптомом рака было онемение пальца на правой ноге. По ее словам, даже врачи сначала списали симптомы на ишиас.