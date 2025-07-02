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14:11, 2 июля 2025Наука и техника

Построенный Россией для Индии фрегат оценили

Глава ПСЗ Самарин: Созданный для Индии фрегат Tamal отличает новое оборудование
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Светлана Деменева / РИА Новости

Созданный Прибалтийским судостроительным заводом (ПСЗ) «Янтарь» для Индии фрегат проекта Tamal отличает от предыдущей серии Tushil увеличенная доля нового оборудования, прежде всего индийского. С такой оценкой корабля выступил глава российского предприятия Илья Самарин. Об этом сообщает газета «Известия».

«Это касается гидроакустического оборудования, автоматизированного комплекса связи, РЛС обнаружения и целеуказания, системы управления стрельбой торпедами. На этом корабле установлена новая система обнаружения ядовитых газов», — сказал руководитель.

По его словам, в процессе строительства фрегата ПСЗ столкнулся со сложностями из-за введенных западными странами санкций в отношении поставок оборудования и материалов.

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что Tamal создан на основе российского проекта 1135. «Это неплохое приобретение для индийского флота. Нам бы самим такой корабль не помешал бы», — заметил специалист.

Ранее компания «Рособоронэкспорт» сообщила о передаче Военно-морским силам Индии нового фрегата проекта Tamal.

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