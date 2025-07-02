«Радиостанция Судного дня» назвала кого-то умельцем

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «умелец»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

2 июля в 12:57 по московскому времени на радиоволне прозвучало слово «умелец». Кого именно так назвали владельцы частоты, неизвестно. Сообщение было передано на фоне обострения отношений с Азербайджаном и первого за три года разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным.

30 июня в 12:57 по московскому времени на радиоволне прозвучало слово «зевосеул», а затем, в 14:26, последовало слово «трунонорд». Утром 25 июня в канале появилась информация, что в ходе учений в эфир будет передано около 20 сообщений за сутки. С 9:09 до 17:11 по московскому времени на волне прозвучали 24 сообщения, содержащие 29 слов. Среди них были словоформы «хрякохрыч», «раекокрах», «буеропрыщ», «спидошлиц», «коржоплот», «ментотреп», «фондошурф», «оболобьес» и другие. Как правило, в эфире УВБ-76 не звучит больше одного-четырех сообщений в день.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 килогерц, предназначен для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически вещать может любое физическое лицо. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.