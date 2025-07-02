Россиян предупредили об опасности большого количества мяса и молока

Уролог Мартиросян: Избыток мяса и молочных продуктов вредят почкам

Большое количество красного мяса и молока вредят почкам и провоцируют образование в них камней. Об опасности такого рациона предупредил врач-уролог Гурген Мартиросян в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснил, что в мясе и молочных продуктах содержится большое количество животных жиров. В процессе переваривания они распадаются до пуринов, среди которых есть мочевая кислота, избыток которой связывают с развитием мочекаменной болезни.

По словам специалиста, большое количество мяса и молочных продуктов особенно опасно, если оно сопровождается обезвоживанием и недостатком клетчатки. Уролог уточнил, что риск неблагоприятных последствий выше у мужчин, а также у людей с нарушениями всасываемости кальция и заболеваниями кишечника.

Однако Мартиросян призвал не отказываться полностью ни от красного мяса, ни от молочных продуктов. По его словам, в них содержатся полезные вещества, дефицит которых грозит другими не менее серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы минимизировать риски, он посоветовал добавить в рацион как можно больше растительной пищи и пить достаточно жидкости.

Ранее профессор из Института здорового старения в Чикаго (США) Томас Холланд заявил, что избыток жирных кислот омега-3 может спровоцировать болезни сердца. По его словам, эти жирные кислоты очень полезны, но в большом количестве способны навредить.