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17:27, 2 июля 2025Забота о себе

Сильно похудевшая рэперша Lizzo раскрыла свою диету

Рэперша Lizzo потеряла 16 процентов жира на диете из белка и овощей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сильно похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, раскрыла секрет диеты, благодаря которой, как она утверждает, потеряла 16 процентов жира в организме. Ее слова приводит журнал People.

Исполнительница призналась, что вегетарианство не помогло ей похудеть, так как она постоянно испытывала голод, из-за чего ее рацион был несбалансированным. Теперь основу ее диеты составляют белок и овощи.

Lizzo рассказала, что на завтрак обычно ест яичницу-болтунью из двух яиц, куриную колбасу и драник из цветной капусты. На обед она предпочитает одно блюдо из трех: тайский куриный салат, фаршированные тунцом рулетики из салата или нарезанную куриную грудку.

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Рэпперша добавила, что старается поужинать до пяти вечера. Певица объяснила, что это вынужденная мера: у нее рефлюксная болезнь, и если она ест позже, то пища не успевает перевариться, из-за чего у нее появляется изжога.

На ужин Lizzo также предпочитает легкие белковые блюда с овощами. Например, рулет из индейки с пюре из цветной капусты и зеленой фасолью.

Ранее Lizzo призналась, что принимала препарат для диабетиков «Оземпик», который многие люди используют для похудения. Она также заявила, что отказалась от него после преображения.

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