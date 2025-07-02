Силовики в Азербайджане начали искать российских туристов по отелям и допрашивать

Mash: В Азербайджане полицейские допрашивают россиян и проверяют их документы

Азербайджанские силовики начали искать российских туристов по отелям, чтобы допросить о целях визита и проверить документы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавшие даже заявили о физическом насилии со стороны полицейских. При этом последние были одеты как гражданские, хотя и называли себя представителями правопорядка. По данным посольства России в Азербайджане, к ним уже поступило множество обращений с жалобами на местных правоохранителей.

Дипломаты из российского диппредставительства оперативно отреагировали и направили в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к задержанным россиянам. Однако пока еще не получили ответа.

Граждан России, пострадавших от действий силовиков в Азербайджане, попросили обращаться за помощью в посольство страны в закавказской республике: +994 50 270 26 59.

Ранее заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что отдельные силы пытаются повлиять на двусторонние отношения России и Азербайджана и рассорить страны. Дипломат упомянул в качестве примеров крушение самолета AZAL, а также закрытие Русского дома в Баку.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

