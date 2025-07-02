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11:08, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности разрыва торговых связей с Азербайджаном

Депутат Делягин усомнился в том, что РФ разорвет торговые связи с Азербайджаном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин усомнился в том, что Россия разорвет торговые связи с Азербайджаном. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Со стороны Азербайджана возможны ограничения. Мы уже видим, что задержали партию российского сушеного лука. Нашли некие микроорганизмы. Эту партию уничтожили. Так что Азербайджан может показать, что он является хозяином ситуации. При этом я себе не могу представить, что российская бюрократия предпримет какие-то действия», — высказался Делягин.

Депутат отметил, что половина поставок из Азербайджана в Россию — это овощи и фрукты.

«Поставки России в Азербайджан на 29 процентов — это золото и драгметаллы. Вряд ли эти поставки осуществляются банками и заводами. Скорее, это поставки, которые осуществляются представителями азербайджанского бизнеса. И примерно четверть — это нефть, потому что местная идет на экспорт. В этой ситуации представить себе, что Россия начнет замещать азербайджанские помидоры, например, турецкими, невозможно», — заключил он.

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