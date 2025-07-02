В России высказались о возможности разрыва торговых связей с Азербайджаном

Депутат Делягин усомнился в том, что РФ разорвет торговые связи с Азербайджаном

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин усомнился в том, что Россия разорвет торговые связи с Азербайджаном. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Со стороны Азербайджана возможны ограничения. Мы уже видим, что задержали партию российского сушеного лука. Нашли некие микроорганизмы. Эту партию уничтожили. Так что Азербайджан может показать, что он является хозяином ситуации. При этом я себе не могу представить, что российская бюрократия предпримет какие-то действия», — высказался Делягин.

Депутат отметил, что половина поставок из Азербайджана в Россию — это овощи и фрукты.

«Поставки России в Азербайджан на 29 процентов — это золото и драгметаллы. Вряд ли эти поставки осуществляются банками и заводами. Скорее, это поставки, которые осуществляются представителями азербайджанского бизнеса. И примерно четверть — это нефть, потому что местная идет на экспорт. В этой ситуации представить себе, что Россия начнет замещать азербайджанские помидоры, например, турецкими, невозможно», — заключил он.

Ранее появилась информация, что политический кризис в отношениях России и Азербайджана может сказаться на экономическом сотрудничестве двух стран.

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня из-за задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по причине возможной причастности к серии преступлений в начале 2000-х.

