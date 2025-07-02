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11:16, 2 июля 2025Бывший СССР

В Баку рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL

В Баку анонсировали результаты расследования крушения самолета AZAL
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Результаты расследования крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи Актау в Казахстане могут быть объявлены в ближайшее время. Об этом заявила Генпрокуратура Азербайджана, передает РИА Новости.

Начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймар Авазов заявил, что расследование продолжается в трех странах. По его словам, назначено около 100 экспертиз. Он добавил, что азербайджанские специалисты провели широкие обсуждения в Казахстане.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что те, кто хочет испортить отношения России и Азербайджана, должны хорошо подумать, что они делают. «Я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны, и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — сказала она.

До этого представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация знает о возросшей напряженности в отношениях России и Азербайджана и выступает за урегулирование конфликта путем дипломатии. Комментируя задержание в Баку журналистов Sputnik, чиновник выразил надежду, что стороны конфликта гарантируют беспрепятственную работу прессы.

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