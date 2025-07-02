В Госдуме отреагировали на действия общественников в ситуации с мавзолеем и «Спасом»

Останина отвергла обвинения в использовании символики СС в слове «Спас»

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала «Ридусу» решение движения «Сорок сороков» жаловаться на нее в правоохранительные органы якобы за нарушение права на свободу совести.

Общественники ранее заявили, что организуют сбор заявлений в прокуратуру на действия депутата от КПРФ, которая в ответ на призывы православного телеканала «Спас» вынести тело Ленина из мавзолея опубликовала изображение, на котором буквы «С» в названии СМИ заменены рунами из символики СС. Они отметили, что «включение в это наименование фашистских „крюков“ является глумлением в отношении первообраза — имени Спасителя Господа Иисуса Христа». Правозащитники попросили Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России проверить действия парламентария на «признаки состава преступления, предусмотренного статьей 148 Уголовного кодекса РФ».

Останина отвергла обвинения в использовании нацистской символики в слове «Спас» и назвала их совершенно неуместными. Она уточнила, что в авторском плакате художника и члена Союза плакатистов России Игоря Петрыгина нет символов СС. «Это знаки, которые разделены буквами, что абсолютно не идентифицируется с символикой СС. Но если кому-то кажется, надо креститься», — подчеркнула политик.

По мнению депутата Госдумы, определение «оскорбление чувств верующих» для опубликованной ею карикатуры неуместно, так как «оскорбление исторической памяти целой эпохи — это тоже веяние, которое преследуется законом».

Ранее сообщалось, что россияне начали массово писать жалобы на Останину из-за картинки с мавзолеем и обвинили ее в оскорблении чувств верующих.