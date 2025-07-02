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10:48, 2 июля 2025Мир

В Капитолии заменили портрет Трампа после жалоб президента

AP: В Капитолии заменили портрет Трампа после жалоб президента
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Thomas Peipert / AP

В Капитолии Колорадо заменили портрет президента США Дональда Трампа после его жалоб на «намеренно искаженную версию». Об этом сообщает Assotiated Press.

Новый портрет, написанный художницей Ванессой Хорабуэной из города Темпе, штат Аризона, представляет собой более суровое и четкое изображение, чем портрет Трампа работы Сары Бордман, висевший с 2019 года.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил Трампу его портрет кисти художника Никаса Сафронова. На нем американский президент изображен во время известной сцены с покушением в рамках предвыборной гонки в США.

Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет принесет мир. По словам Сафронова, для него стало неожиданностью, что картина попала в руки Трампа, ведь ее забирали бывшие клиенты, которые, как выяснилось, работают на российское правительство. Художник выразил надежду, что портрет поспособствует восстановлению связей между США и Россией.

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