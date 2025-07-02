В России четырехлетняя девочка осталась с выбитыми зубами после прогулки в детсаду

В Камчатском крае девочка осталась с выбитыми зубами после прогулки в детсаду

В Петропавловске-Камчатском Камчатского края четырехлетняя девочка осталась с выбитыми зубами после прогулки в детском саду, передает MK.RU.

Российские следователи установили, что на ребенка обрушилась часть металлической лестницы от игровой конструкции.

Дошкольница получила травму пяти зубов. Ее экстренно доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой больницы.

После происшествия опасный элемент убрали с детской площадки, а надзорные органы инициировали проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду. После случившегося прокуратура Алтайского края организовала проверку.