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10:15, 2 июля 2025Россия

В России четырехлетняя девочка осталась с выбитыми зубами после прогулки в детсаду

В Камчатском крае девочка осталась с выбитыми зубами после прогулки в детсаду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В Петропавловске-Камчатском Камчатского края четырехлетняя девочка осталась с выбитыми зубами после прогулки в детском саду, передает MK.RU.

Российские следователи установили, что на ребенка обрушилась часть металлической лестницы от игровой конструкции.

Дошкольница получила травму пяти зубов. Ее экстренно доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой больницы.

После происшествия опасный элемент убрали с детской площадки, а надзорные органы инициировали проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду. После случившегося прокуратура Алтайского края организовала проверку.

ЖЗЛ
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